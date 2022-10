Berlusconi agita gli incubi di Meloni tra Putin, Casellati e Ronzulli

Il Cav. senza freni su Russia, giustizia e sul compagno della Meloni. Lei in privato: "Uscita di cattivo gusto". Lo scontro tra Ronzulli e Tajani. La tenuta del Senato è già a rischio

Hanno le chiavi di Palazzo Chigi: sono gli unici che possono fare fallire Giorgia Meloni. Silvio Berlusconi con la Russia: “Ho riallacciato i rapporti con Putin. Mi ha regalato 20 bottiglie di vodka e io 20 di lambrusco”. Licia Ronzulli con l’ostruzionismo. Per metà partito è Giovanna d’Arco per l’altra metà è una strega. Un deputato di FI: “E’ la nostra Maddalena”. La odiano tutti, la amano tutti. Di nascosto: “E’ la migliore a distruggere”. Viso a viso: “Licia sei la nostra presidente”. Per volere del capo, del Cav., da ieri cumula due cariche: è capogruppo al Senato ma anche capo del Cln anti Meloni. Lunedì sera, a Villa Grande, raccontano che Antonio Tajani abbia iniziato a rimproverarla al che Silvio Berlusconi ha allungato la mano: “Adesso ti devi fermare”. E’ lei che tiene il fazzoletto di Silvio Cristo.