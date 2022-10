Sabato o domenica l'Italia potrebbe avere un nuovo governo. Le ultime tappe

Foto di Francesco Ammendola, via Ufficio stampa del Quirinale, via LaPresse

Il prossimo appuntamento è a discrezione di Sergio Mattarella, ma, com'è probabile, già domani si darà l'avvio delle consultazioni. E il nuovo esecutivo a guida Meloni potrebbe già essere in carica tra il 22 e il 23 ottobre

Già domani, giovedì 20 ottobre, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, potrebbe ricevere le delegazioni composte dai leader dei partiti e dai capigruppo, dando inizio alle consultazioni. Questo passaggio, visto l'esito elettorale orientato con nettezza verso la coalizione di centrodestra, dovrebbe concludersi in poco tempo. Si procederà quindi forse già la sera del giorno dopo, il 21, quando Giorgia Meloni potrebbe ricevere l'incarico di nuova presidente del Consiglio.

Il galateo impone di attendere il presidente uscente, Mario Draghi, di ritorno dall'ultimo Consiglio europeo a Bruxelles. La leader di Fratelli d'Italia dovrebbe perciò accettare l'incarico - con o senza riserva - entro la mattina di sabato 22, e dare inizio alle proprie consultazioni per confermare i partiti disposti a sostenere FdI nell'esecutivo. A questo momento, segue l'eventuale scioglimento della riserva e la nomina a presidente del Consiglio. Una volta terminata la procedura, il nuovo presidente del Consiglio leggerà la lista dei ministri. In questo caso, si tratterà con molta probabilità di un governo di politici, in contrordine rispetto all'andamento degli scorsi anni, durante i quali figure tecniche avevano ricoperto ruoli ministeriali cruciali. Di questo e dei probabili nuovi nomi si è già scritto in queste pagine.

Lo stesso giorno, o il seguente - quindi tra sabato 22 e domenica 23 -, si passerà al giuramento al Quirinale da parte del nuovo presidente e della squadra di ministri. Sulla data non c'è ancora certezza, tanto che il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani, ha detto che i tempi saranno determinati dalle decisioni di Mattarella e ha aggiunto: "Spero che alla fine di questa telenovela, il totoministri, le trattative, le dichiarazioni vere e false possano finire presto. È molto più importante dare un governo al paese". Comunque sia, una volta terminato il giuramento, Meloni (salvo sorprese) scenderà dal Colle per recarsi a Palazzo Chigi e venire accolta dal presidente uscente. All'interno del Salone delle galere, Draghi procederà alla consegna della campanella. Un momento simbolico che sancisce l'inizio ufficiale della prima riunione del nuovo Consiglio dei ministri, durante il quale si nomina il sottosegretario alla presidenza del Consiglio e si dispongono le deleghe ai ministri senza portafoglio.

Il governo è in carica. Ma, perché sia nel pieno delle sue funzioni, dovrà ottenere la fiducia da parte delle Camere entro dieci giorni, tramite il discorso programmatico. I voti necessari saranno 201 alla Camera dei deputati e 104 al Senato.