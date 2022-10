Viva il governo dei politici che dovrà assumersi le proprie responsabilità

Nelle pazze e creative geometrie che emergono rispetto al futuro governo vi sono alcune caselle importanti che sembrano essere ormai certe. È praticamente certo che Antonio Tajani sarà il prossimo ministro degli Esteri (anzi lo era, prima delle parole del Cav. su Putin di ieri: “Ho riallacciato i rapporti con Putin, mi ha regalato 20 bottiglie di vodka”). È praticamente certo che Gian Marco Centinaio sarà il prossimo ministro dell’Agricoltura (ruolo che aveva già svolto in un governo non fortunatissimo: quello gialloverde). È praticamente certo che Matteo Piantedosi sarà il prossimo ministro dell’Interno (attuale prefetto di Roma, ex capo di gabinetto di Matteo Salvini in un governo non fortunatissimo: quello gialloverde). Così come è praticamente certo che due politici di primo piano, come Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini, entrambi leghisti, siano a un passo dall’occupare due caselle strategiche: il primo, Giorgetti, il ministero dell’Economia, mentre il secondo, Salvini, il ministero delle Infrastrutture.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE