Berlusconi: "Chiediamo pari trattamento con la Lega. Sarò consigliere di Meloni"

Il Cav. ai giornalisti entrando in Senato commenta l'incontro di ieri con la leader di FdI: "Mi ha chiesto di essere suo consigliere. Il coinvolgimento dei miei figli nella trattativa è un'invenzione"

Berlusconi: "Chiediamo pari trattamento con la Lega: abbiamo pari numero di elettori"

"In Forza Italia c'è una profonda amarezza perché, a parità di elettori con la Lega, il modo con cui sono stati distribuiti i collegi uninominali ci ha portato ad avere 20 deputati e 10 senatori in meno della Lega. Per questo, l'altro giorno, non io, ma i miei senatori hanno voluto dare un segnale su questo tema chiedendo pari trattamento con la Lega, come lo chiediamo per le altre cariche, sulla base del fatto che abbiamo lo stesso numero di elettori". Lo ha detto Silvio Berlusconi ai cronisti assiepati davanti alla Camera. "E questo era un segnale: eravamo già tutti convinti di votare per Ignazio La Russa al secondo turno, poi sapete cos'ha fatto la sinistra. E quindi Ignazio La Russa è stato eletto al primo turno, ma non c'era né scostamento sui programmi, né sulle persone", ha aggiunto il Cav.

"Io sono il fondatore del centrodestra, sono colui che deve tenerci di più a un centrodestra di governo. Ieri con la signora Meloni abbiamo parlato di tanti programmi e delle prime cose che dobbiamo fare. Lei mi ha chiesto di essere suo consigliere e io mi sono messo a disposizione. Tutto quello che è stato detto, sui miei figli eccetera, è una invenzione", è stata la considerazione a proposito del vertice di ieri e della formazione di un esecutivo di centrodestra.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Video di Francesco Cocco

Calenda: "Renzi non verrà alle consultazioni al Quirinale"

"Renzi ha fatto un passo indietro, non verrà alle consultazioni, ha anche molti impegno all'estero. Alle consultazioni andrò con i capigruppo e con Teresa Bellanova, che è presidente di Italia viva". Lo ha annunciato questa mattina il leader di Azione Carlo Calenda, lasciando trasparire una certa diversità di vedute con l'ex premier e sindaco di Firenze. I due, per esempio, hanno una posizione diversa sull'assegnazione delle vicepresidenze delle Camere. "Non parteciperemo al voto, non penso che siano granché influenti", ha spiegato Calenda. Mentre Renzi aveva nei giorni scorsi denunciando l'ostracismo delle altre forze di opposizione e il suo nome era girato tra i papabili numeri due a Palazzo Madama.

A proposito del rapporto con il Pd, Calenda ha aggiunto che "Letta ha scelto i Cinque stelle".

Malpezzi in Senato, Serracchiani alla Camera: Letta non sceglie e conferma le capogruppo

La scelta è presa. Ed un po' presa per non scegliere davvero. In ogni caso, Enrico Letta si è convinto: prorogare le due capogruppo uscenti è la decisione migliore. Dunque Debora Serracchiani resterà alla guida della pattuglia dei deputati dem, Simona Malpezzi presiederà la truppa al Senato. L'annuncio del segretario arriva a mezzogiorno, nella Sala Koch di Palazzo Madama, dove è stata convocata un'assemblea dei senatori. Il gioco degli incastri, vincolato alla valorizzazione delle donne, impone dunque di preservare anche Anna Rossomando come vicepresidente del Senato, mentre alla Camera il nome scelto per quell'incarico è quello di Anna Ascani.

Leggi anche: L'annuncio Malpezzi in Senato, Serracchiani alla Camera: Letta non sceglie e conferma le capogruppo Valerio Valentini

Ronzulli al Senato, Cattaneo alla Camera: ecco i nuovi capigruppo di Forza Italia

Licia Ronzulli al Senato, Alessandro Cattaneo alla Camera. Con una lettera indirizzata ai gruppi parlamentari, Silvio Berlusconi indica i nuovi capigruppo di Forza Italia. La novità, nell'aria, arriva a Palazzo Madama dove Ronzulli, esclusa dal governo per volere di Giorgia Meloni, diventerà presidente dei senatori. Prende il posto di Anna Maria Bernini che viaggia ormai verso un ministero. Svolta anche a Montecitorio dove Cattaneo subentra a Paolo Barelli, considerato più che vicino al moderato Antonio Tajani, diretto verso la Farnesina con i galloni di vicepremier.