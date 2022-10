Malpezzi in Senato, Serracchiani alla Camera: Letta non sceglie e conferma le capogruppo

La scelta è presa. Ed un po' presa per non scegliere davvero. In ogni caso, Enrico Letta si è convinto: prorogare le due capogruppo uscenti è la decisione migliore. Dunque Debora Serracchiani resterà alla guida della pattuglia dei deputati dem, Simona Malpezzi presiederà la truppa al Senato. L'annuncio del segretario arriva a mezzogiorno, nella Sala Koch di Palazzo Madama, dove è stata convocata un'assemblea dei senatori. Il gioco degli incastri, vincolato alla valorizzazione delle donne, impone dunque di preservare anche Anna Rossomando come vicepresidente del Senato, mentre alla Camera il nome scelto per quell'incarico è quello di Anna Ascani.



Una scelta che sa di attesa, dunque. E dire che Letta l'ha cullata fino all'ultimo, l'ipotesi del blitz. La strategia, elaborata insieme al fido Marco Meloni, prevedeva la promozione di Ascani a capogruppo della Camera, con Serracchiani (o, secondo altri calcoli, Nicola Zingaretti), vicepresidente. Al Senato il segretario voleva puntare su Valeria Valente come presidente del gruppo, mantenendo la Rossomando alla vicepresidenza. Sarebbe significato, in breve, una blindatura: perché sia Valente (ex orfiniana, ex orlandiana) sia Ascani (passato da renziana, poi autonoma) sono di fatto ormai legatissime al segretario. Ma a quel punto le correnti sono insorte. Base riformista, l'area del ministro Guerini, rivendicava un riconoscimento.

