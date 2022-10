Così Letta, nella palude, prova a garantirsi la buonuscita per il congresso

Francesco Verducci e Graziano Delrio la prendono a ridere: “Inquieta non movere”. Scherzano, i due senatori del Pd. E in quella celia c’è tutto l’affanno di un partito, e del suo segretario, che trova un minimo di stabilità solo scegliendo di non scegliere perché qualunque accenno di risolutezza innescherebbe un mezzo cataclisma. E’ ora di pranzo e l’assemblea degli eletti a Palazzo Madama ha appena confermato Simona Malpezzi capogruppo. Due ore più tardi, Debora Serracchiani otterrà anche lei la proroga del mandato alla Camera. Non era questa la volontà di Enrico Letta. Dieci giorni fa, anzi, il suo consigliere politico, Marco Meloni, aveva convocato le due presidenti uscenti: “Posto che non potrete mantenere il vostro incarico, a cosa ambite?”. Hanno mantenuto l’incarico.

