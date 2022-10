Il Pd va in bianco. Orlando evoca la rottura, Bonaccini pronto a candidarsi. Letta tentenna

I dem optano per la scheda bianca nelle votazioni per i presidenti di Camera e Senato. Il governatore emiliano ha già pronto il discorso per sciogliere la riserva. Lo spaesamento di Schlein e della sinistra interna lo inducono ad accelerare. Ma c'è anche chi paventa la rottura

La scelta avrà pure una ragione tattica. “Ché qualsiasi nome proponessimo ci ritroveremmo con Conte di qua e Calenda di là che ce lo bocciano, altroché opposizione unita”. L’ha spiegata così ai suoi collaboratori, Enrico Letta, la sua risoluzione, prima di comunicarla ai parlamentari del Pd riuniti a Montecitorio per il primo giorno di scuola. E però in quella decisione di optare per la scheda bianca, giovedì e venerdì, nel voto per i presidenti delle Camere, balugina una tentazione perversa: rassegnarsi a trovare la propria identità solo sbiadendosi. Essere trasparente pur di evitare il rischio di sbagliare tonalità. Fino a marzo, almeno. E forse proprio paventando questa velleità di farsi incolori, Stefano Bonaccini s’è convinto che è ora di rompere gli indugi.