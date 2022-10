Meloni accoglie i suoi parlamentari con cravatte e foulard: "Ora governo autorevole"

All'ora di pranzo la prima riunione degli eletti di Fratelli d'Italia. Il monito della leader agli alleati: "Per l'esecutivo bisogna partire dalle competenza. E fare presto"

Cravatte per gli uomini, foulard per le donne. Giorgia Meloni ha raccolto per poco più di un'ora i parlamentari di Fratelli d'Italia per la prima volta dopo la vittoria alle elezioni. E li ha omaggiati con dei regali con il tricolore impresso su (non c'era, invece, alcun rimando alla fiamma tricolore). Un incontro svoltosi a Montecitorio, e che è servito alla leader per fare un quadro di quel che succederà da qui alle prossime settimane. Giovedì le camere si riuniranno per l'insediamento della nuova legislatura, i giorni immediatamente successivi saranno quelli in cui si entrerà nel vivo della formazione del prossimo governo. Su cui Meloni è già al lavoro dall'imemdiato post-voto. E su cui si sono registrati già degli impasse, ad esempio sulla scelta del ministro dell'Economia o sul collocamento all'interno della compagine governativa per Licia Ronzulli, fedelissima dì Berlusconi.

"Siamo consapevoli del risultato che abbiamo ottenuto e sentiamo la responsabilità di dover affrontare una sfida di governo nella condizione più difficile nella quale l'Italia potesse trovarsi", ha detto Meloni ai suoi. Aggiungendo pure una punta di orgoglio personale per il risultato raggiunto dal partito: "Abbiamo portato per la prima volta la destra italiana ad avere la leadership della coalizione di fronte ad una sfida di governo. È una sfida di cui sentiamo tutta la responsabilità e intendiamo affrontarla dimostrando serietà e capacità. E a voi dico: dobbiamo puntare al massimo. E vi auguro di vivere cinque anni di orgoglio e di vittorie".

Continuando a parlare di governo, Meloni ha rimarcato come in questi giorni sia andata avanti l'interlocuzione con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi: "L'ho detto agli alleati e lo dico anche a voi che siete la squadra di Fratelli d'Italia in Parlamento: puntiamo a dar vita a un governo autorevole e di altissimo livello, che parta dalle competenze". In sostanza un avallo a una composizione che preveda l'inserimento di qualche tecnico nelle posizioni strategiche, su cui i leader di Lega e Forza Italia sono molto meno convinti. Poi un passaggio sulle tempistiche, perché non si perda troppo tempo in fase di consultazioni. "Se e quando il presidente della Repubblica dovesse affidarci l'incarico, puntiamo ad essere pronti e il più veloci possibile, anche nella formazione del governo", ha detto la futuribile premier alla sua audience.

Il caro bollette, l'approvvigionamento energetico e la legge di Bilancio sono le sfide prioritarie individuate da Meloni. "Perché il nostro obiettivo è correre, perché non possiamo e non vogliamo perdere tempo".