Il make up che serve alla destra italiana al gran ballo europeo

A.A.A. cercasi disperatamente make up, con qualche buon visagista, per la destra italiana. Tra i molti problemi che Giorgia Meloni dovrà risolvere una volta arrivata al governo ce n’è uno che riguarda un terreno molto delicato: il suo rapporto con gli alleati che ha sempre voluto, e da cui ora scappa, e il suo rapporto con gli alleati che non ha mai voluto, e di cui oggi potrebbe avere un disperato bisogno. Il nostro ragionamento, in questo caso, non riguarda il fronte italiano, un fronte ricco di problemi per Meloni, un fronte all’interno del quale è evidente che i problemi del futuro offriranno alla leader di Fratelli d’Italia occasioni per scontrarsi più con i propri alleati che con i propri avversari, ma riguarda un fronte ancora più interessante che coincide con quello europeo. E la domanda che presto si dovrà porre Meloni è tanto semplice quanto complessa: in che modo allontanarsi dagli alleati di un tempo per avvicinarsi ai propri avversari storici.

