Perché a Meloni serve un tecnico al Mef? La risposta riguarda Lega e FdI

Fratelli d'Italia tenta di andare in una direzione meno populista e più tradizionale, ma Matteo Salvini pare intenzionato a far entrare il suo partito nel Ppe, spostando la linea in versione sovranista

Lei ha un partito che la spinge a non esagerare con la moderazione, a non tradire le proprie idee, a essere coerente con il proprio passato, a non essere troppo simile a tutto ciò che si è sempre combattuto. Lui ha un partito che lo spinge a non esagerare con il populismo, a non tradire la propria storia, a essere coerente con il percorso fatto negli ultimi anni e a evitare di ripetere gli stessi errori commessi nel recente passato. Lei ha un partito che cerca di moderare, lui ha un partito che cerca di moderarlo.