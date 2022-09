Il Terzo polo sarà un partito, ma sul suo destino c'è l'incognita Pd

Carlo Calenda annuncia la creazione di un soggetto "che non sarà la somma di Azione e Iv, ma qualcosa di più grande ed aperto”. Per ora porte chiuse al Pd che "tiene dentro di sè tutto e il suo contrario". A Zingaretti che chiede di tornare al campo largo per le elezioni in Lazio e Lombardi da queste parti si risponde con una pernacchia

Sette virgola otto per cento, 30 parlamentari, 21 deputati e nove senatori. Non hanno vinto, non hanno perso. Non sono disperati, ma non c’è molto da esultare. E in questo limbo emotivo, allora, la domanda è d’obbligo: che ne sarà del Terzo polo? Sarà stata solo una meteora elettorale? O il voto di domenica è stato il battesimo di uno schieramento che aspira a diventare protagonista della vita politica del paese? La risposta ufficiale l’ha data Carlo Calenda ieri nel corso di una conferenza stampa. Sì, il terzo Polo diventerà un partito, ma “non sarà la somma di Azione e Italia viva ma qualcosa di più grande ed aperto”, ha garantito Calenda. A fianco della risposta ufficiale però ce n’è una ufficiosa assai più complicata e ambigua. Perché i destini del terzo polo sono legati, almeno in parte, alla vera variabile impazzita del dopo elezioni, il Pd. Calenda esclude dialoghi futuri con i dem. Per loro ha giù un vaticinio: “Riapriranno al Movimento 5 stelle, finiranno nell’offerta populista, e quindi, a maggior ragione, dovremmo distinguerci. Pensano di tenere tutto dentro, da Bonino a Taverna, dicendo ‘noi siamo i buoni’, non può funzionare, è una situazione destinata a esplodere”. Insomma si scommette su un duplice scenario: il Pd fagocitato dal M5s o la scissione. Con il Terzo polo pronto ad accogliere eventuali esuli. Una variazione sul tema dello scenario francese, con il partito socialista fagocitato a sinistra da France Insoumise e al centro da Emmanuel Macron. Da queste parti alle dichiarazioni di Nicola Zingaretti che già chiede di tornare al campo largo con terzo polo e M5s per le prossime elezioni regionali in Lazio e Lombardia si risponde con una pernacchia.