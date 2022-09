Tutti gli eletti nel nuovo Parlamento

Chi sono i quattrocento deputati e duecento senatori che siederanno in Parlamento. Le mappe del voto

Sono i quattrocento deputati e i duecento senatori che siederanno in Parlamento nella prossima legislatura e parteciperanno alla prima seduta delle Camere fissata per il 13 ottobre. I deputati e senatori sono stati eletti con l'attuale legge elettorale in vigore, il "Rosatellum bis", che prevede un sistema elettorale misto: in ciascuno dei due rami del Parlamento, il 37 per cento dei seggi è attribuito con un sistema maggioritario uninominale a turno unico, mentre il 61 per cento rimanente viene ripartito tra le liste concorrenti con un meccanismo proporzionale.

Ecco chi sono gli eletti con il maggioritario, collegio per collegio

Ecco chi sono gli eletti con il proporzionale collegio per collegio