M5s, nel buco nero dei dannati del secondo mandato: "Ora ci servirà il bonus psicologo”

Quarantanove sventurati si ritrovano alla fine di un sogno durato quasi dieci anni. C'è chi torna alla vita precedente, chi spera in un posto nel Pd o nella consulenza per il Movimento. Conte chiama tutti e propone una cattedra alla Cepu del Vaffa, la scuola di formazione grillina

Nel buco nero dei dannati del secondo mandato. Nel purgatorio a Cinque Stelle, con i quarantanove grillini che non potranno ricandidarsi. Nomi di tutto rispetto, nell’universo pentastellato. Paola Taverna e Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro e Roberto Fico, Vito Crimi e Carlo Sibilia. E poi la ministra Fabiana Dadone e l’ex ministra Giulia Grillo. Senza dimenticare un altro volto simbolo della classe dirigente arrivata a Roma per aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, ovvero Danilo Toninelli, uno che da giorni su Tik Tok chiede che venga confermata la regola aurea. E pazienza se dovrà tornare a occuparsi di pratiche assicurative e liquidazione di sinistri stradali.