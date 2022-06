“Salvini tace, ma nella Lega c'è un problema. Ora i congressi”. Parla Marcato (Liga veneta)

Per un attimo il ‘bulldog’ sembra a cuccia. “C’è grande soddisfazione per aver strappato al centrosinistra Belluno e Feltre”. Lassù, nelle montagne. Nient’altro? “Anche forte delusione per Padova. E soprattutto Verona, roccaforte di destra da sempre”. Ah, già. “Tutti bravi a fare la schedina il lunedì, però è evidente che per perdere in questo modo degli errori sono stati fatti”. E il Carroccio scricchiola, dietro FdI ovunque. “È come fumo negli occhi, lo capite? La Liga è nata qua, il Veneto è terra nostra da sempre. Non si può più restare con le mani in mano”. Eccolo, Roberto Marcato. Il fido assessore di Zaia, coscienza del partito in regione e in posizione di guardia – è lui a rivendicare quel soprannome canino – ogni volta che le cose vanno male. Tipo ora. “Vero che paghiamo lo scotto di essere al governo, e chi è all’opposizione raccoglie voti. Ma non basta. Ho bisogno di capire il perché di questa flessione. Che cosa fare per tornare ad essere un punto di riferimento politico”. Risponde la Lega romana? “Per ora da lì tutto tace”.

