Salvini e Meloni già litigano per Lombardia e Sicilia. E il Cav. striglia i due "ragazzotti"

Giancarlo Giorgetti, che aveva fiutato l’aria, domenica sera, a urne ancora aperte, aveva provveduto a catechizzarlo, Attilio Fontana. Ché “se ti mostri convinto tu, si convincerà anche Matteo”, diceva il ministro dello Sviluppo, durante la serata di festa padana a Oggiona, in provincia di Varese, al presidente uscente, forse rientrante, di certo tentennante. Che in effetti la scelta di ricandidarsi, dopo mille ripensamenti, l’ha ufficializzata da tempo. E però da allora continua a vedere fantasmi, intorno a sé. E Ignazio La Russa, con perfida lucidità, si preoccupa di renderglieli più concreti, più minacciosi. “Fossi in Fontana mi chiederei come mai se una come Letizia Moratti si fa avanti: evidentemente è perché ha capito che quella di Attilio non è ancora la candidatura decisiva”. E allora si capisce perché ieri Salvini s’è affrettato a blindarla. Pensando forse, così, di aver sistemato i conti con Giorgia Meloni anche in Sicilia. E invece la questione s’è ingarbugliata ancora di più; pure perché il Cav. stavolta ha deciso di non restare a guardare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE