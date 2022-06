Regionali lombarde, il centrodestra arranca. Ma a sinistra la ricerca del candidato è in alto mare

A osservare un po’ da vicino la strategia del centrosinistra per le prossime elezioni regionali si rischia di rendere attuale una battuta di Ellekappa di vent’anni fa: “Per le prossime elezioni la sinistra gioca d’anticipo. Le sta perdendo ora”. E dire che per mesi e mesi tutti i leader, compresi i centristi, si erano affrettati a dire, con voce stentorea, che per la prima volta nella sua storia la Regione Lombardia sarebbe stata contendibile: la gestione non performante del Covid, recuperata in extremis, i processi (vedendo gli esiti: più che altro una campagna giudiziaria) contro Attilio Fontana, i troppi morti, gli scandali e i flop della “macchina”. Guardando indietro agli ultimi due anni, di tutto quel po’ po’ rimane assai poco: il governatore è stato prosciolto, il Covid è passato grazie ai vaccini (ben somministrati), e gli scandali sono pian piano tutti rientrati. Anche in procura a Milano l’aria che tira pare assai differente da quella di qualche tempo fa, e non è una cosa che può rendere sicura la sinistra di poter contare su una mano giudiziaria sotto elezioni. Certo, la frattura tra Lega e Fratelli d’Italia non è affatto ricomposta, anzi pare più scomposta che mai, per vicende lontane, sicule, che nulla hanno a che vedere con la Lombardia. Insomma, sul fronte centrodestra non tutto è tranquillo, ma ogni giorno che passa Attilio Fontana è più vicino a una ricandidatura. E dall’altra parte?

