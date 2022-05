L'attrazione immobiliare serve se poi attrae anche i cervelli. Il monito di Assolombarda

Per la sua assemblea annuale Assolombarda, la più grande territoriale di Confindustria, ha scelto come teatro Mind, la cittadella della scienza che sta sorgendo sui terreni di Expo. E mai opzione è stata più opportuna, perché al di là dei discorsi – peraltro innovativi in materia di lavoro 4.0 – contenuti nella relazione del presidente Alessandro Spada, mette Mind sotto le luci dei riflettori e promette di introdurre il tema della città della scienza nel discorso pubblico. Perché, è questa l’amara verità, a Milano ormai si parla sempre e ovunque di mattone. E’ il centro del dibattito cittadino nella stagione in cui la città di Ambrogio deve decidere come riprendere la sua fantastica corsa traumaticamente interrotta dal coronavirus. Si parla sempre del mattone non solo perché si attendono ingenti investimenti – la cifra indicata è di 10 miliardi –, non solo perché la rigenerazione degli ex Scali ferroviari apre scenari di ridisegno urbanistico affascinanti ma soprattutto perché i prezzi delle case in vendita e degli affitti stanno schizzando alle stelle. Secondo Alessandro Maggioni, presidente del Consorzio cooperative lavoratori, quello delle abitazioni è il vero tallone d’Achille della città ed è il principale fattore di generazione di diseguaglianze. Per Maurizio Del Conte, presidente dell’Agenzia del lavoro metropoliatana, bocconiano di solidi riferimenti riformisti, “anche se hai un buon posto in banca fatichi a permetterti una buona casa”. La Milano dell’anno di grazia 2022 sembra off limits addirittura per il ceto medio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE