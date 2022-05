Così Milano è diventata una capitale social housing. Una mappa

L'ex assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti ha individuato le aree dove sono sorti progetti e iniziative di stampo sociale: si tratta di circa 6.000 appartamenti, di cui 3.000 alloggi privati in affitto concordato

Oltre la “circonvalla” dove vive la Milano popolare e più popolosa, quella che va meno alle urne e nelle sue propaggini più estreme deve fare i conti con il degrado e l’abbandono, ci sono anche dei virtuosismi che non si trovano ancora in altre città grazie ai fondi immobiliari più etici, capitali pazienti e una politica del Comune che ormai da qualche anno ha sposato la filosofia immobiliare più socialmente accessibile ed economicamente sostenibile. Milano infatti è capitale (anche) del social housing che sta diventando una sfida culturale oltre che un pezzo, seppur minore, del mercato immobiliare per aiutare a ridurre il divario fra centro e periferie e rispondere alle criticità del caro affitto.