"Milano è sospesa, senza il coraggio di decidere del suo futuro", ci dice Boeri

Puntare sul Salone del mobile all'aperto e dare più spazio all'università, propone l'archistar ed ex assessore. Ma nessuno (per adesso) gli dà retta

Che ne sarà di Milano, zona rossa ma con juicio, chiusa ma anche aperta, dove tanti in questi giorni raccontano di una specie di doppio binario, lockdown ufficiale e però molti a spasso, e però giustamente mica felici, anzi preoccupatissimi per i casi in drammatico aumento?

