La Nato di Berlinguer, uno schiaffo a Mosca

Il 25 maggio ricorre il centesimo anniversario della nascita di Enrico Berlinguer, uno dei maggiori protagonisti della storia italiana della seconda metà del Novecento. Quando si pensa a lui – che nel 1972 divenne segretario del più forte partito comunista occidentale (succedendo a Luigi Longo) – si pensa subito alla proposta che egli fece del “compromesso storico”, che segnerà una fase importante della storia italiana. In alcuni articoli pubblicati nell’ottobre 1973, all’indomani del colpo di stato militare in Cile che aveva rovesciato il governo di Allende, Berlinguer scrisse: “La gravità dei problemi del paese, le minacce sempre incombenti di avventure reazionarie e la necessità di aprire finalmente alla nazione una sicura via di sviluppo economico, di rinnovamento sociale e di progresso democratico, rendono sempre più urgente e maturo che si giunga a quello che può essere definito il nuovo grande ‘compromesso storico’ tra le forze che raccolgono e rappresentano la grande maggioranza del popolo italiano”. Era infatti illusorio, secondo Berlinguer, ritenere che, anche se i partiti e le forze di sinistra fossero riusciti a raggiungere il 51 per cento dei voti e della rappresentanza parlamentare, ciò avrebbe garantito la vita di un governo espressione di quel 51 per cento in contrapposizione frontale contro l’altro 49. Perciò Berlinguer scartava una “alternativa di sinistra” per la guida del paese e proponeva una “alternativa democratica”, cioè una collaborazione delle forze popolari di ispirazione comunista e socialista con le forze popolari di ispirazione cattolica.

