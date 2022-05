Un gran libro per sconfiggere il tarlo delle democrazie liberali: l'autoflagellazione

"La guerra all’occidente": il saggio che bisognerebbe regalare alle scuole per riacquistare un po' più di orgoglio e perdere un po' di senso di colpa

Bisognerebbe smetterla di sentirci in colpa. Bisognerebbe smetterla di autoflagellarci. Bisognerebbe smetterla di considerare ogni aggressione subita dall’occidente frutto di una reazione legittima dei nemici dell’occidente. E bisognerebbe avere il coraggio di riconoscere che nella guerra che l’occidente sta combattendo contro Putin i nemici dell’occidente si trovano non solo tra le file del putinismo ma anche tra le file di chi in teoria il putinismo dice di volerlo combattere.