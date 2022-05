Solo il Cretino Collettivo nella sua fase senile non capisce la differenza tra Saddam e Zelensky

Fare storia e fare verità sono due impossibili diversi tra loro. Per questo alla fine c’è la fede, che però è diversa dalla credenza, e c’è la liturgia della fede e del mistero che è diversa dalla propaganda e dall’ovvio santificato. Il mondo è ricco di studiosi accademici intellettuali che importano (Pankaj Mishra, Peter Frankopan, forse anche Noam Chomsky), gente che fa seriamente storiografia dei poteri o sociologia storica dei sistemi, tra oriente e occidente, tra colonialismo, imperialismo e dominazione culturale. Sono in genere critici radicali della via percorsa dalla storia dei vincitori e dal loro modo di concepire e organizzare il dominio politico, l’obbligo, la forza con i suoi apparati. Colonialismo e imperialismo dell’Ottocento sono per loro la radice di mali che si prolungano nel tempo moderno e che parlano di egemonismo, unilateralità, dittatura di tecnologia, finanza e complesso militare. Mishra è un castigatore dei miti del liberalismo come ideologia eguagliatrice nelle possibilità e di tutela della libertà. Frankopan riscrive integralmente la storia dal punto di incrocio della Via della seta, ricentra i fatti e li legge con altri occhi, spesso persuasivamente, dai mongoli al commercio delle pelli e delle perle al colpo di stato contro Mossadeq per il petrolio. Chomsky ha nel sistema di sicurezza degli Stati Uniti il suo spauracchio, la giustificazione secondo lui di ogni male inferto alla giustizia e alla pace per ogni dove. Sono persone serie, scrivono e pensano con raziocinio, documentano: credo che sbaglino ottica, ma fa niente, fare storia è una letteratura e fare verità, come dicevo, una leggenda con basi più o meno solide. Chi siamo noi per giudicare? Diverso è il caso delle turpitudini bolse e delle banalità che ci sono inferte dal penoso, grossolano dibattito pubblico mediato dalla tv o da qualche giornale, puntualmente ripreso in occasione della guerra in Europa e in Ucraina.

