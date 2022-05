La lezione finlandese di Sanna Marin: "Con l'Italia nella Nato". Putin? "Attenti, è inarrestabile"

Ma perché non ce l’abbiamo noi! E’ socialista, ha 36 anni, è stata eletta premier a 34, ama l’Italia, balla la “polka” atlantica come Mario Draghi e ha chiesto alla Nato: “La mia Finlandia può entrare?”. Serviva la “signora Sanna Marin”, come la chiamano i giornalisti finlandesi, serviva la “premier Frozen” per sciogliere ben 75 anni di neutralità e per mostrare ai nostri leader che per fare pace con Putin l’unica deterrenza è decidere con chi stare.

