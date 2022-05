I russi fuggono negli ex paesi dell'Unione sovietica in cerca di libertà e lavoro

Fuggire dalla Russia, per alcuni, è anche una modalità di protesta. Vuol dire lasciare il paese che ha compiuto un attacco indiscriminato contro un paese vicino e fratello e che impedisce anche di manifestare il proprio dissenso. Dall’inizio dell’invasione di Vladimir Putin contro l’Ucraina, diversi cittadini russi hanno abbandonato la Russia. Un calcolo, che però non è stato confermato dalle autorità russe, indica che se ne sono andate circa duecentomila persone, molte scelgono come destinazione i paesi dell’ex Unione sovietica, in particolare Georgia, Armenia, Uzbekistan e Kazakistan. Un flusso minore c’è verso le Repubbliche baltiche, altri russi, invece, preferiscono la Turchia. Chi ha origini ebraiche va in Israele, altri, proprio come se fossero stati catapultati a trent’anni fa, volano negli Stati Uniti o in Canada. Il fattore linguistico è importante: i paesi dell’ex Unione sovietica, del Caucaso e dell’Asia centrale, sono nazioni in cui si parla russo senza difficoltà. I russi pensano di potersi integrare rapidamente, sentono questi paesi vicini, credono di poter ricominciare una nuova vita e protestare contro la guerra. In Georgia ci sono state forti manifestazioni contro l’invasione e i russi espatriati hanno partecipato, hanno collaborato alla raccolta fondi per i profughi ucraini, hanno mandato cibo e medicinali. Se dentro alla Russia non si può agire contro il regime, cercano di agire fuori, creando una resistenza alternativa, lontana.

