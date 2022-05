Putin comanda (male) la guerra nel Donbas

Altro che fine stratega, tutti gli errori sul campo sono decisi direttamente dal presidente russo. Anche la sua intelligence è stata carente: gli informatori usati in Ucraina sono uomini dell'ex presidente Yanukovich che, per riprendere il loro potere e accelerare l'arrivo dei russi, potrebbero aver fornito informazioni inesatte

Tornato dalla sua visita a Mosca in aprile, il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, disse che Vladimir Putin era fuori dal mondo, contribuendo così a creare un’aura di informazioni rarefatte attorno al presidente russo. Dall’invasione dell’Ucraina, in molti sono rimasti stupiti dal fatto che Putin – definito giocatore di scacchi, calcolatore, fine stratega – avesse potuto compiere un errore così grave con la guerra, senza calcolare con attenzione le ripercussioni. La spiegazione poteva essere una sola: Putin non è correttamente informato, il problema sono quelli attorno a lui. Un rapporto dell’intelligence britannica di cui ha scritto il Guardian sembra indicare il contrario, e racconta che non soltanto Putin è bene informato, ma è proprio lui a prendere le decisioni assieme al capo di stato maggiore, Valerij Gerasimov. Il presidente russo dirige le operazioni sul terreno, comanda gli spostamenti di truppe, e svolge compiti che di solito sono di pertinenza di un colonnello o comandante di brigata. Si è messo a capo dell’offensiva dalla sua seconda fase, quella che avrebbe dovuto portare alla “liberazione del Donbas”.