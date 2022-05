Putin rimescola l'intelligence in Ucraina, per lui il problema sono le spie

L’invasione russa del Donbas è in ritardo di almeno due settimane, secondo l’intelligence americana. Non vuol dire che gli Stati Uniti escludono che Mosca possa raggiungere i suoi obiettivi militari – quelli dichiarati puntano alla conquista dell’intera regione orientale dell’Ucraina, ma nel frattempo la Russia continua a colpire tutto il territorio – ma che nella linea temporale che l’esercito russo aveva delineato, Mosca non è a buon punto. Il Cremlino però non sembra imputare ai suoi generali e soldati le colpe del ritardi e dei fallimenti. Pensa piuttosto che il problema siano i servizi di intelligence e Vladimir Putin avrebbe preso una decisione inedita: delle operazioni di intelligence in Ucraina è stato incaricato Vladimir Alekseev, tenente colonnello vicecapo del Gru. Il Gru è l’intelligence militare russa e il compito di sovrintendere alle operazioni di spionaggio spetterebbe invece all’Fsb. L’agenzia però, dall’inizio della guerra, ha subìto una pesante epurazione con il licenziamento di 150 uomini e l’arresto di Sergei Beseda, il capo del Quinto servizio, il dipartimento che si occupa delle operazioni all’estero e di creare una rete di contatti favorevoli alla Russia. Beseda, secondo la coppia di analisti Andrei Soldatov e Irina Borogan, sarebbe tornato al lavoro, ma questo non vuole dire che Putin abbia ricominciato a fidarsi dell’Fsb, anzi, mettendo a capo dell’intelligence in Ucraina un uomo del Gru starebbe dimostrando il contrario: il Gru e l’Fsb sono due agenzie da sempre rivali.

