Finlandia e Svezia nella Nato? Più del 60 percento degli italiani dice sì

In Italia la maggioranza è favorevole all'ingresso dei paesi scandinavi nell'alleanza. E per il 47 percento l'Ue può svolgere un ruolo nella costruzione di una via diplomatica per uscire dal conflitto

Più della metà degli italiani sono favorevoli all'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato. Il 61 per cento pensa che i due paesi scandinavi debbano entrare a fare parte del patto atlantico, secondo i dati raccolti dall'osservatorio Emg il 17 maggio. Di questi il 36 per cento sostiene che l'ingresso di Helsinki e Stoccolma tra i paesi membri sia giusto e debba avvenire il prima possibile mentre il 25 per cento ritiene che sia giusto ma che si debba attendere la fine di questo momento di crisi internazionale.

Per quanto riguarda la restante parte, costituita dal 39 per cento degli italiani, non tutta si dice contraria all'allargamento dell'alleanza. C'è infatti ben il 23 percento degli intervistati che decide di non rispondere, mentre è solo il 16 percento a sostenere che la scelta sia sbagliata, perchè può creare ulteriori tensioni.

Per quanto riguarda il ruolo dell'Unione europea nel conflitto internazionale è stato chiesto agli intervistati se secondo loro l’Ue può svolgere un ruolo nella costruzione di una soluzione diplomatica per la guerra in Ucraina. A questa domanda la maggioranza ha votato per il si (il 47 per cento) mentre solo il 25 ha votato contro l'idea che l'Ue possa scegliere la via delle trattive. Il 28 percento infine non ha risposto.