Espulsi 80 diplomatici europei (24 italiani). La rappresaglia di Putin e gli effetti sulla guerra

La Russia che molti commentatori descrivono disposta al dialogo e alla trattativa ha espulso oggi un’ottantina di diplomatici europei, in particolare di Italia, Francia e Spagna. E’ una rappresaglia attesa: dal 24 febbraio, il giorno in cui Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina, a oggi i paesi europei hanno espulso in tutto circa trecento diplomatici russi accusati per lo più di spionaggio – accusa che Mosca nega. Ad aprile la Russia aveva espulso 45 polacchi e 40 tedeschi, ieri ha espulso 34 francesi, 27 spagnoli e 24 italiani, e ora vuole dedicarsi ai diplomatici finlandesi (ne ha espulsi due alla vigilia della formalizzazione dell’adesione alla Nato), romeni, danesi, svedesi, norvegesi e giapponesi. Il primo ministro italiano, Mario Draghi, era in conferenza stampa con la premier finlandese Sanna Marin, in visita in Italia, quando si è saputo dell’espulsione: l’ha definita “un atto ostile”, ma ha aggiunto che i canali diplomatici non devono essere interrotti.

