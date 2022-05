La Lega chiude al proporzionale: "Non saremo la Caritas del Pd"

Per cambiare le regole serve una maggioranza ampia. L'alleanza rossogialla scricchiola e Pd e M5s vogliono provarci, ma a destra, nonostante le divisioni, non trovano sponde

“Scusate, ma perché noi dovremmo fare la Caritas del Pd?”. La domanda svela le intenzioni. A palazzo Madama l’avrebbe pronunciata Roberto Calderoli, il leghista delle leggi elettorali, in uno dei cortili del Senato. Gli esce di bocca con la spontaneità dell’ovvio. Proporzionale. L’eterno ritorno dell’eguale. La parola ha ricominciato a circolare pericolosamente per i corridoi delle Camere. Il M5s lo chiede da mesi. Questione di sopravvivenza. Anche nel Partito democratico, complici le bizze di governo di quelle che altrimenti sarebbero gli inevitabili alleati, i grillini, si sono convinti che ormai questa sia la strada giusta. Ma per farlo serve che anche a destra qualcuno segua. Ma chi? Tra le vecchi volpi dem, complici le ambiguità di Salvini e alcune dichiarazioni del ministro Giancarlo Giorgetti, un’idea era balenata. “Ma certo c’è la Lega!”. Ma la notizia, impressa beffarda nella battuta di Calderoli, è questa: la Lega non ci sta.