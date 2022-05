Letta s'è stufato delle bizze di Conte, e ora rivaluta il proporzionale

La consapevolezza condivisa è quella che indica Lorenzo Guerini, ché “il sentiero è stretto”. E però accanto a questa se ne è affiancata un’altra, e s’è radicata anche in chi finora vi s’era opposto, e cioè che insomma quel percorso, quello che porterebbe al proporzionale, va tentato. Del resto Enrico Letta, maggioritarista convinto, aveva già lanciato dei segnali in tal senso ai suoi ministri, la scorsa settimana. E lo aveva fatto nella consapevolezza che qualcosa, con Giuseppe Conte, s’era rotto davvero. Perché dopo il Quirinale è arrivata la guerra a indicare che “su certi presupposti fondamentali, su certi valori per noi non negoziabili”, da parte del leader del M5s manca affidabilità. “Perché da parte nostra nei confronti di Conte c’è stata una disponibilità estrema”, e invece sia sul capo dello stato, sia sul collocamento internazionale, il fu avvocato del popolo preferisce tenersi le mani libere. Dunque che fare?

