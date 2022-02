Più che al proporzionale, Letta punta al nuovo Ulivo con Calenda scettico sul centro

Dentro il Partito democratico si sta affacciando lentamente un dubbio: ma e poi così certo che Enrico Letta voglia metter mano alla legge elettorale? E’ vero che il segretario dem ha ripetuto più volte, soprattutto in quest’ultimo periodo che l’attuale sistema è il “peggiore”. E non c’è dubbio alcuno che lo pensi sinceramente. Ma è anche vero che il cuore del leader pd, nonostante l’orientamento prevalente dentro il suo partito, continui a battere per il maggioritario. Così come batte per il maggioritario il cuore di Romano Prodi, con cui Letta è rimasto in ottimi rapporti. Il segretario del Partito democratico sente spesso il leader di quello che fu l’Ulivo e ne accetta volentieri i consigli. Il timore di chi tifa per il maggioritario è che si finisca per mandare in porto una legge elettorale peggiore dell’attuale che non garantisca nessuna stabilità ai governi che vorranno. Il Rosatellum, quindi, rischia di diventare il male minore.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE