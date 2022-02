Il Pd di Letta cambia casacca

Subito dopo la figuraccia fatta dai partiti durante la (ri)elezione del Presidente della Repubblica, il Pd ha annunciato la svolta per rigenerare la politica: “Mi sento di dire che una delle conseguenze è che siamo vicini a trovare la possibilità di approvare la riforma dei regolamenti parlamentari che limitino il trasformismo parlamentare”, è stata una delle prime dichiarazioni del segretario Enrico Letta. La stessa dichiarazione è stata ripetuta, come un mantra, anche nei giorni successivi: “La politica ha davanti un anno per riformarsi, a cominciare dai cambi di casacca”, ha detto sempre Letta a “Mazz’ora in più” commentando la rielezione di Sergio Mattarella. E ieri gli ha fatto eco il suo vice, Peppe Provenzano, che interrogato da Repubblica sul brutto balletto dei partiti sul Quirinale ha risposto: “Servono nuovi regolamenti parlamentari, per scoraggiare il trasformismo dilagante, una legge sui partiti per attuare l’art. 49 della Costituzione e la modifica del sistema elettorale. E’ in gioco il buon funzionamento della democrazia”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE