Draghi pensa al viaggio in America e non risponde alle provocazioni M5s. "Conte? Chi?"

Chiede a Draghi di presentarsi in Aula sull'Ucraina ma manca la richiesta ufficiale. Il governo: "Si comporta come fosse opposizione". Oggi possibile Cdm. Zuckerberg da Draghi con Colao

Al posto delle armi vuole spedire i depuratori di Beppe Grillo. Non è vero che stanno cercando di “spingerlo fuori dal governo”. Peggio. Al governo pensano che Giuseppe Conte non ci sia mai entrato: “Sull’Ucraina, il Superbonus edilizio, si comporta come un leader di opposizione. Non c’è nessuna sfida. E’ sufficiente non rispondergli”. E’ la dottrina Seneca.