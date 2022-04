Sondaggi politici, Fratelli d'Italia e Pd ancora in testa. Giù M5s e Lega

Se si andasse alle urne oggi, gli italiani non riserverebbero sorprese eclatanti: almeno questo è quello che è emerso nella puntata del 25 Aprile del TG La7, dove Enrico Mentana ha presentato il sondaggio realizzato questa settimana da Swg. Al primo posto troviamo sempre il gruppo capitanato da Giorgia Meloni al 21,7% nonostante una perdita dello 0,1%, che mantiene saldo il controllo davanti al Partito democratico il quale si accoda subito dopo al 21,2 grazie a un trend positivo delle ultime settimane che l'ha fatto balzare in avanti dello 0,4%. Le contestazioni a Enrico Letta durante le manifestazioni del 25 Aprile non sembrano influire sulle scelte degli elettori, allo stesso modo dei sostenitori della Lega, che lasciano invariati i loro voti, per una percentuale ferma al 15,6%. Male invece il Movimento 5 Stelle, che scende sotto dello 0,2 %, sintomo forse delle ultime crepe interne al partito, con un Giuseppe Conte sotto attacco e qualche defaillance qua e là (il senatore Petrocelli su tutti).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE