"Proporzionale? Proposta egoista del Pd, pur di stare al governo". Parla Schifani (FI)

"I dem sono consapevoli del fallimento dell'alleanza con il M5s. Forza Italia ha il maggioritario nel suo Dna. Il centrodestra? Si sente la mancanza del Cav. federatore". La legge elettorale, Salvini, Meloni e le tensioni in Sicilia. Intervista al senatore ed ex presidente del Senato

Le sirene che in queste ore sono tornate a suonare sull'asse rosso-giallo, con Enrico Letta e Giuseppe Conte che a distanza di poche ore l'uno dall'altro sono tornati a evocare una legge proporzionaleper il 2023, proprio non le ascolta, non convincono: “Forza Italia è nata con il sistema maggioritario, è nel proprio dna quello di consentire ai cittadini di decidere, partecipando al voto, governo, maggioranza e programma”, taglia corto Renato Schifani che, parlando al Foglio, descrive la posizione del partito del Cav in tema di legge elettorale. Il senatore non nega come anche “le leggi maggioritarie abbiano manifestato delle criticità”, ma ritiene comunque che l'attuale sistema resti preferibile. Perché, spiega, “tornare al proporzionale significa ridare ai partiti la possibilità di fare e disfare maggioranze e alleanze anomale, pur di stare al governo”.