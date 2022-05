Barelli (FI): “Meloni moderata? Sì, ma gli elettori premieranno l'originale”

Giorgia Meloni è reduce dalla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Milano, da cui è tornata con i galloni da capa e “capitana” (“oggi salpiamo per un viaggio che ci porterà al governo, siamo navigatori, non surfisti”, ha detto, affidandosi alla metafora nautica oltreché al lessico teatrale). E insomma, il sottotesto in qualche modo è emerso da sé (della serie: o gli alleati mi riconoscono il ruolo o vado da sola). Visto da Forza Italia, che effetto fa? Paolo Barelli, capogruppo azzurro alla Camera, era a Milano: “Ho partecipato, dal momento che sono stato invitato”, dice: “Ho apprezzato i contenuti così come l’energia che si respirava in quella platea. Era un’iniziativa di partito, tutta giocata sull’orgoglio di partito, dunque i toni che sono stati utilizzati non mi stupiscono. Il problema non è quello che si dice durante i comizi, ma i fatti che vengono dopo, quando ci si incontra con gli alleati e bisogna studiare soluzioni. A oggi il partito di Giorgia Meloni, salvo rare eccezioni, ha lavorato con generosità per la coalizione e ha vinto (e a volte perso) insieme a lei”. Ora però ci sono davanti le amministrative, e poco oltre anche le politiche — e con le elezioni arriva il rischio di perdere pezzi di identità, magari di fronte a una leadership forte in un settore dell’alleanza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE