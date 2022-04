"Conte che ammicca a Le Pen? Con questi alleati ci serve il proporzionale". Parla Benifei (Pd)

"Tra Macron e chi invoca la fine dell'Ue e l'uscita dalla Nato non c'è tollerabile alcuna doppiezza. Le dichiarazioni infelici dell'ex premier non gli fanno onore, e dimostrano che ci serve una legge elettorale che non ci vincoli in coalizioni prestabilite". Il colloquio col capogruppo dem al Parlamento europeo

Accettabile? “No, non è accettabile”. Una furbizia mal riuscita? “Un’ambiguità che non fa onore a un leader che rivendica l’appartenenza a una piattaforma progressista, e a un movimento che su tanti fronti lavora seriamente per essere ammesso nella famiglia dei Socialisti e democratici europei”. Brando Benifei usa parole chiare per replicare a quelle fumose di Giuseppe Conte. E del resto non è un caso, che sia lui a intervenire. Perché nel giorno che segue il mezzo endorsement a Marine Le Pen, Enrico Letta sceglie la risposta del silenzio. E la stessa consegna la impone alla segreteria nazionale e ai capigruppo in Parlamento. E allora occorre chiedere a Benifei, il capodelegazione a Bruxelles. “E’ uno scivolone che necessita di fare chiarezza, e che conferma la necessità del proporzionale”.