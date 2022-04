Conte ha un dubbio amletico: chi scegliere tra Macron e Le Pen?

Il leader del M5s, ospite a Otto e mezzo, incalzato da Lilli Gruber sul voto francese si difende con la sua proverbiale ambiguità: sceglie di non scegliere

Giuseppe Conte, ospite a Otto e mezzo su La7, non si schiera né con Macron né con Le Pen. "Chi sceglierebbe tra Macron e Le Pen se fosse leader di un partito francese?". Incalzato da Lilli Gruber, l'ex presidente del Consiglio preferisce non schierarsi. "Non partecipo alle elezioni francesi... Siamo distanti da Le Pen, ma i temi che pone vanno affrontati". Una risposta, quella di Conte, definita totalmente ambigua anche dalla conduttrice. Chissà cosa ne pensano gli alleati del Partito democratico.