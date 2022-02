Letta lascia intendere che nel 2023, a Palazzo Chigi, non può esserci Draghi

Lui che non s’esalta nell’enfasi retorica, per un attimo deve forse immaginarsi come Al Pacino. “Se avrò un ruolo nel definire la quadra per il 2023, se vedrò gli occhi di tigre di chi vuol vincere allora lo metto in campo, se vuole pareggiare allora gli dico di restare in panchina”. Eccolo, Enrico Letta, alla vigilia – vigilia lunga, ma che di fatto è iniziata oggi – della sua maledetta domenica, quella elettorale. E la metafora calcistica è criptica solo agli occhi dei profani. Perché agli altri, nel Pd, l’avvertimento è fin troppo chiaro: chi sogna Draghi premier al prossimo giro, si può scordare di essere ricandidato. E del resto l’ipotesi è fumosa solo in teoria, se anche Giancarlo Giorgetti la paventa. “Ma pensate davvero – ha chiesto il ministro dello Sviluppo ai suoi parlamentari – che col Pnrr da realizzare fino al 2026, con tre partiti appaiati al 20 per cento e le coalizioni sbrindellate, si possa escludere un appello trasversale affinché Super Mario resti a Palazzo Chigi?”.

