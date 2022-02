Salvini pensa al proporzionale per isolare la Meloni. E intanto studia le mosse di Draghi per il 2023

L'asse col Cav. per ora tiene: "Senza di noi, Giorgia dove va? Noi invece possiamo governare anche senza di lei". Calderoli studia i dettagli. Intanto Giorgetti avverte: "Questo mese servirà a capire se ha senso restare nell'esecutivo o uscirne. Ma occhio che il premier sulla legge elettorale potrebbe metterci alle strette". Renzi prende tempo, e mette in allarme i centristi

E’ una curiosa inversione dei ruoli, il cambiare le parti assegnate a ciascuno dei due dalla sceneggiatura della commedia. “E’ solo che bisogna lasciar depositare la polvere, dopo la zuffa quirinalesca, prima di parlare di legge elettorale”, prova a dispensare saggezza Enrico Letta. Sta di fatto che loro, i due omonimi, il Matteo milanese e quello fiorentino, per un po’ provano a recitare l’uno il copione dell’altro. Salvini al proporzionale inizia a pensarci davvero. E ci ragiona in modo così ricorrente, negli ultimi giorni, che ieri è dovuto intervenire per richiamare i suoi all’ordine, dopo che un soldato fedele come Igor Iezzi aveva squarciato il cielo di carta nella propaganda del Carroccio: “E certo che ne stiamo parlando”, ha ammesso il deputato. Renzi, invece, prova ora a opporsi alla corrente, proprio lui che per mesi la svolta proporzionale l’aveva invocata.