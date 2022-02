Proporzionale consensuale. Una riforma non condivisa rischia di nascere zoppa

Si ricomincia a discutere di una legge elettorale proporzionale, e questo va benissimo. Le coalizioni vere o presunte si sono schiantate nel corso della battaglia per il Quirinale e sembra un po’ surreale ricostruirle a tavolino solo per ottenere un vantaggio elettorale, salvo poi rendere instabili i governi che ne deriverebbero. Anche Enrico Letta, fino a ieri affezionato all’idea di una coalizione larga ma imperniata sull’alleanza tra Pd e 5 stelle, che avrebbe potuto vincere col maggioritario, ora sembra aver compreso che non si può scommettere sul comportamento del raggruppamento grillino, lacerato da lotte intestine che difficilmente si risolveranno in breve. Il centrodestra, per parte sua, non si capisce come possa ricostruire un’alleanza che si è sfasciata tanto clamorosamente. La riforma elettorale va fatta sulla base di un esame responsabile e comune della situazione che si è determinata e dei rischi che comporterebbero governi basati su coalizioni solo elettoralistiche.

