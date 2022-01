Mattarella bis, lunedì Draghi riunirà i ministri congiurati. Viaggio fra le macerie dei partiti

Il premier in Cdm incontrerà di nuovo chi lo ha voluto inchiodare a Palazzo Chigi. Intanto i veri vincitori sono "gli straccioni di Valmy": i peones che per primi puntarono sulla rielezione del capo dello stato

Altroché. E’ la vittoria degli straccioni di Valmy. Facce anonime. Peones grillini, soprattutto senatori. Loro, per primi, dissero “Mattarella bis”. In splendida solitudine. Poi sono stati seguiti il giorno dopo dai Giovani Turchi di Matteo Orfini e da altre monadi del Pd (Stefano Ceccanti) e del gruppo misto (Giorgio Trizzino). Bisogna fermarsi in Transatlantico, guardare negli occhi queste persone. Quasi lievitano. Vorrebbero correre e scivolare sul pavimento come Cirino Pomicino nel Divo di Sorrentino. Li accusavano di essere inguaribili nostalgici che “non sanno leggere la politica”. E invece passa Sergio Battelli del M5s fischiettante: “Lo scrissi il 31 dicembre su Instagram dopo il discorso del presidente: avrai il mio voto”. E dunque “a Valmy, a Valmy!” sembrano dire i peones armati di spumantino alla buvette. Cin cin: “Allo Zio Sergio!”. Riferimento velenoso al “nonno d’Italia” che, invece, non ce l’ha fatta.