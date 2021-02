Viva il proporzionale

Come rendere stabile un sistema considerato erroneamente precario

La crisi del Conte bis è molto di più di una crisi passeggera causata dalle decisioni di Renzi, motivate o meno. Rappresenta invece il momento del ritorno alla Prima Repubblica, con la riforma elettorale proporzionale ora quasi certa. Il governo Draghi che si va formando non avrà la riforma elettorale tra le priorità, ma la riforma elettorale si farà e sarà proporzionale puro con sbarramento. La Prima Repubblica (’48-’92) è stata caratterizzata da una sequenza di governi tutti centristi, fatto quasi inevitabile con un sistema proporzionale puro. C’era anche la protezione implicita americana, venuta meno con la fine della Guerra Fredda e la caduta del Muro di Berlino, ma anche il proporzionale puro da solo impedisce che i governi escludano il centro completamente, a meno che non ci sia una maggioranza assoluta e ampia di una lista elettorale unica. Mani pulite ha portato all’implosione del centro e alla stagione delle riforme elettorali più maggioritarie, che hanno favorito prima il bipolarismo e l’alternanza politica e poi l’entrata in campo di molteplici forze populiste, anche a causa di un peggioramento del funzionamento dello stato e della burocrazia, determinati essi stessi dall’instabilità politica.