"Opporsi alle armi all'Ucraina è incomprensibile". I partigiani Fiap contro l'Anpi

"Siamo colpiti dalla posizione di Pagliarulo sulla guerra di Putin. Esistono fondamenti giuridici e morali per resistere all'invasore. Non armare gli ucraini per spingerli alla resa non è la via più giusta per arrivare alla pace, ma quella più breve: e per chi ha la nostra storia è totalmente inaccettabile". Parla Luca Aniasi, presidente dei partigiani riformisti della Fiap