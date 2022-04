Sanzioni, bombe e fame. Cosa non torna nel pacifismo di Tarquinio

Le sanzioni non sono come i bombardamenti. La crisi alimentare non è colpa delle sanzioni occidentali, ma di Putin. Non consumare gas "dal basso" è una sanzione. La tesi del direttore dell'Avvvenire sulla guerra in Ucraina non scuotono le coscienze, ma i fatti e la logica

La guerra, soprattutto quando è così vicina come in Ucraina, diventa un evento che, come si suol dire, interroga le coscienze. Pertanto ogni posizione ha pari legittimità, anche perché più o meno tutti quelli che ne discutono partono dal medesimo presupposto: è un’aggressione ingiustificata da parte di una potenza imperialista come la Russia di Putin. E, più o meno tutti, auspicano lo stesso esito: una pace, intesa come fine delle operazioni militari, che sia anche giusta, e cioè che garantisca all’Ucraina un ampio grado di integrità, autonomia e libertà. Ci si divide sui mezzi più adeguati su come arrivare a questo obiettivo, se inviando armi o meno, se introducendo più sanzioni o meno, eccetera. Ogni posizione ha pari dignità, anche perché nessuno ha la verità in tasca né, a meno che non si chiami Vladimir Putin, è in grado di poter fermare la guerra.