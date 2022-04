"In imbarazzo per l'Anpi. Bucha eravamo noi". Parla il sindaco di Sant'Anna di Stazzema

La storia del borgo martire insegna che la Resistenza non è retorica: “Siamo per la pace, ma pace non significa resa e sottomissione di un popolo”, dice il primo cittadino Maurizio Verona

“Il presidente dell’Anpi non rende onore alla Resistenza. E mi dispiace per l’Anpi. Io questo Pagliarulo preferisco non ascoltarlo, mi fa male vedere dove trascina la storia dei partigiani. Leggo molto più volentieri le dichiarazioni del presidente onorario dell’Anpi Carlo Smuraglia. Tra la nostra Resistenza e quella dell’Ucraina non ci sono differenze. Un popolo invaso ha tutto il diritto di difendersi e va aiutato in questa impresa coraggiosa, anche con le armi”. Dice così Maurizio Verona, il sindaco di Sant’Anna di Stazzema, la Mariupol d’Italia, lì dove il 12 agosto del 1944 le SS massacrarono in meno di tre ore 560 civili, donne incinte e bambini.