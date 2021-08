Maria Elisabetta Alberti Casellati, la scarica dello stato

La chiamano “la seconda scarica dello stato”. Nel senso che la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, scarica collaboratori e portavoce al ritmo di due all’anno. Sei dal 2018. O li caccia, o più spesso sono loro che scappano via. Maurizio Caprara, già braccio destro di Giorgio Napolitano, durò un mese. Tonino Bettanini, che fu collaboratore di Claudio Martelli, poco di più. Anna Laura Bussa, giornalista politica dell’Ansa, circa tre mesi. L’ultimo, Andrea Zanini, degnissimo professionista, non ha fatto nemmeno in tempo a entrare a Palazzo dopo il licenziamento di Francesco Condoluci. Un record assoluto. La presidente infatti lo ha assunto circa dieci giorni fa, e poi lo ha in pratica quasi subito liquidato dopo averlo incontrato l’altro pomeriggio. Collaboreranno per tutta l’estate. Non oltre. Contratto a termine. Anzi: terminato. Sintetizza uno dei malcapitati: “Qualsiasi mancanza per lei è uno sgarbo, e le persone le tratta come merdacce”.

