Il Senato è un Bengodi: applica la Fornero ai funzionari, ma li ricompensa con aumenti a pioggia

Commessi, operai, personale di segreteria e documentaristi avranno un triplo beneficio economico per andare in pensione a 67 anni. Uno spaventoso esborso di denaro pubblico utilizzato per fossilizzare una classe di funzionari vecchissima

Il 6 luglio è stata siglata una bozza di nuovo contratto per i dipendenti del Senato. A breve ci sarà la ratifica dell’ufficio di presidenza e la contestuale fanfara dei politici, in linea con la retorica anticasta (che spesso nasconde il contrario): finalmente anche ai dipendenti del Senato della Repubblica viene applicata integralmente la riforma previdenziale della signora Elsa Fornero. Orbene, qualcuno potrà anche chiedersi come mai non fosse stato fatto prima, cioè nel 2011, quando è toccato a tutti gli italiani normali. Ma tant’è.