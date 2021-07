Senato sfasciato: aumenti a pioggia per i dipendenti e niente concorsi. Casellati dice che non sapeva

Come rivelato dal Foglio sabato scorso, il 6 luglio il Senato ha siglato con i sindacati interni una bozza di nuovo contratto che prevede – dopo dieci anni dall’approvazione della legge per il resto degli italiani – l’applicazione integrale della legge Fornero anche ai funzionari e ai dipendenti del Senato. I quali, come tutti gli altri cittadini ma a distanza di dieci anni dall’entrata in vigore della riforma, andranno così in pensione a 67 anni. A fronte del “sacrificio” vengono tuttavia garantiti enormi aumenti salariali (in alcuni casi di circa il 5 per cento annuo). Inoltre nella bozza di contratto, all’articolo 4, vengono implicitamente bloccati i concorsi programmati che avrebbero dovuto svecchiare un’amministrazione in età già estremamente avanzata e spesso a disagio con i moderni strumenti di lavoro digitale.

