La rivincita di Brunetta: stavolta la Pa può cambiare davvero, al di là del Recovery

Cdm con qualche tensione, poi il via libera al dl "Reclutamento". Il piano assunzioni per il Pnrr e le svolte su merito e valutazioni interne: così la riforma può produrre effetti strutturali. Il ministro azzurro, dieci anni dopo, ottiene il suo riscatto

Dicono che in fondo Mario Draghi proprio per questo, oltreché per una stima personale, lo abbia scelto: perché conosceva bene la macchina e le insidie incombenti sul capo di chi osasse cambiarla. “Renato, ho bisogno di gente affidabile”. E Brunetta subito sull’attenti, a riprendere quello stesso lavoro che aveva lasciato in sospeso quasi dieci anni prima. E così ieri, quando ormai le divergenze politiche che gravitavano intorno al “suo” decreto s’andavano risolvendo in vista del Cdm, il ministro azzurro, che non ha rinunciato neppure al suo intervento al Festival dell’economia di Trento, s’è lasciato andare a un sospiro: “Ce l’abbiamo fatta”.